A Fabricia se le escapa un pecho durante su cena en 'First dates': "¡Se me sale!"

Jordi acudió a First dates este miércoles en busca "de una mujer valiente, decidida, que mira a los ojos y que tenga un puntito que me llame la atención", le comentó a Carlos Sobera a su llegada al restaurante de Cuatro.

"Evidentemente, si el nivel físico acompaña... soy partidario de una mujer delgada, pero con curvas. Esa sería mi carta a los Reyes magos", afirmó el barcelonés. Su cita fue Fabricia, una mujer a la que le gustaba estar en casa, pero que se definió como hiperactiva.

Jordi, en ‘First dates’. MEDIASET

Nada más verla, el exdeportista se quedó prendado: "Ese tipo de look que lleva ella anticipa seguridad en sí misma, y me ha gustado. Me ha parecido cañera y divertida", reconoció. Ella añadió que "Jordi tiene los ojos muy bonitos y la calva le brilla bastante".

Durante la velada conversaron para conocerse un poco más, pero en un momento de la cena, comenzó a sonar Sabor de amor de Danza invisible, por lo que ambos no dudaron en ponerse de pie y bailar.

Tras apagarse la música, Fabricia se dio cuenta de que, con tanto meneo, se le había descolocado la ropa y que, en mitad de la cita, se le había escapado un pecho de su camiseta: "Se me sale". No obstante, Jordi solo acertó a decir: "Tapa, tapa, por favor".

"¡Pero dime algo!", exclamó la brasileña, y el barcelonés, entre risas, le respondió: "No, que yo soy muy prudente, pero me había dado cuenta". Al final, el exdeportista sí que quiso tener una segunda cita con Fabricia, algo en lo que coincidió ella también.