Almeida defiende que habló con Luis Medina tras cerrarse el contrato: "El sumario ratifica punto por punto mis explicaciones"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este miércoles que habló por teléfono con el empresario Luis Medina tras cerrarse el contrato de material sanitario con el Consistorio, y que el sumario del caso "ratifica punto por punto" sus explicaciones.

Así se ha expresado tras conocerse el sumario del caso, en el que se incorporan las conversaciones de Whatsapp que mantuvieron el empresario Luceño y la coordinadora de Presupuestos, Elena Collado, en marzo de 2020 para que llegara a Madrid material sanitario en la primera ola de la pandemia.

"En el momento cuando estaba cerrado hablé con el señor Medina para agradecer la donación. Fue exclusivamente en ese momento. Pueden comprobar en el sumario que el 24 de marzo es cuando se cierra el contrato, y que hablo con él el 26 de marzo", ha trasladado el regidor desde Málaga, en declaraciones a laSexta.

En este punto ha aseverado que "el sumario ratifica punto por punto las explicaciones" que ha dado. "No me han imputado, no me han llamado a declarar como imputado o testigo. ¿Qué podrá decirle la izquierda?", ha lanzado, para añadir que no ha sido llamado por la Fiscalía.

Ya este pasado viernes, Martínez-Almeida aseguraba que esta llamada telefónica se realizó "después de la formalización del contrato y fue para agradecerle, para que no haya más suspicacias, como hacía con todos los que en aquel momento hacían donaciones al Ayuntamiento". "Me parecía que había que agradecer", subrayó.

"La llamada que yo hago a Luis Medina... vamos a ver, parece ya sorprendente el reconocimiento de una llamada, que diga en qué consiste y que eso me incrimine. Estamos llegando a extremos surrealistas. Si lo sé, es que no lo digo. Pero si digo que llamo a Luis Medina, digo el objeto de la llamada a Luis Medina", expuso entonces.

"Sí, hice la llamada a Luis Medina, sí, después de la formalización del contrato, y sí, porque donó 183.000 mascarillas en el Ayuntamiento. Entenderán que si hubiera sabido que Luis Medina iba a emplear dinero del Ayuntamiento en lo que lo empleó, no le hubiera hecho esa llamada", zanjó.