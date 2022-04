‘Downton Abbey: Una nueva era’ y ‘El Comensal’ se suman al BCN Film Fest

La ‘premiere’ española de ‘Downton Abbey: Una nueva era’, de Simon Curtis, y ‘El Comensal’, el nuevo trabajo de Ángeles González-Sinde, que trata sobre las secuelas de un asesinato a manos de ETA, se han sumado a la programación del BCN Film Fest, el Festival Internacional de Barcelona de Cine-Sant Jordi.

El certamen, que se celebrará del 21 al 29 de abril, contará con un total de 70 títulos. El cineasta Oliver Stone visitará la sexta edición del BCN Film Fest para presentar el documental 'JFK revisited: through the looking glass' (‘JFK: caso revisado’) el lunes 25 de abril y ofrecerá un coloquio después de la proyección.

El último trabajo de Ángeles González-Sinde, ‘El Comensal’, trata dos formas diferentes de afrontar la pérdida y las consecuencias del terrorismo y se podrá ver en primicia mundial en la Sección Oficial. Visitarán el festival Ángeles González-Sinde, los actores Susana Abaitua, Ginés García Millán y la autora de la novela homónima sobre la que está basado el filme, Gabriela Ybarra.

La 'première' española de ‘Downton Abbey: Una nueva era’, de Simon Curtis, se podrá ver en la Zona Abierta del festival. El reparto original de Downton Abbey vuelve a reunirse para esta segunda película, a la que se suman Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye y Dominic West.