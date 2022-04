Illueca anuncia "l'imminent reinici" de les obres d'urbanització del barri medieval de Bocairent

Així ho ha afirmat en la visita que ha fet hui a Bocairent, acompanyat pel director general de Qualitat i Rehabilitació, Alberto Rubio, en la qual s'ha reunit amb l'alcalde de la localitat, Xavier Molina, per a analitzar les actuacions urbanes del municipi i estudiar vies per a resoldre la problemàtica del deteriorament de les cases particulars del barri, segons han informat fonts de la Generalitat.

Sobre aquest tema, ha destacat que la rehabilitació d'habitatges i l'adequació de les zones comunes "són un objectiu estratègic per a la Vicepresidència Segona, ja que el bon estat d'aquests dos elements són fonamentals per a revertir de manera efectiva el despoblament".

El passat 23 de març es va firmar el conveni entre la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i l'Ajuntament per a l'execució de l'obra de reurbanització del carrer Baixada al Tint. La dotació pressupostària de la Generalitat per a 2022 és de 300.000 euros.

Es tracta d'una actuació en dos espais del barri medieval, que compta amb una inversió de 495.901 euros, i que completa part de les urbanitzacions que allí s'han desenvolupat. El primer d'ells és la restauració de l'entorn i urbanització dels espais situats sota la torre de l'Aljup (també anomenada del Portuguesos) i les restes de l'antiga muralla. Unes antigues hortes escalonades que limiten amb la Baixada del Tint. La segona és la urbanització del carrer Mosén Hilario, entre l'aparcament i el límit amb la fase primera d'urbanització d'aquest carrer, amb els espais annexos a ella.

No obstant açò, el descobriment de restes d'arqueologia industrial i la necessitat de completar el solado del carrer Mossen Hilari, entre altres qüestions, van obligar a modificar el projecte de l'obra, amb el corresponent augment de la inversió.

Durant la trobada, el vicepresident ha lamentat que durant més d'una dècada Bocairent no haja rebut ajudes en matèria d'habitatge. "El govern del Botànic està tractant de revertir aquesta anomalia reforçant les seues inversions en els municipis més xicotets", ha subratllat. Per aquest motiu la inversió que la Vicepresidència està realitzant per a rehabilitar el recinte medieval "reforce i embellisca un dels seus grans atractius turístics".

Així mateix, ha destacat que les ajudes a la rehabilitació que s'estan impulsant amb els Fons Europeus Next Generation "són una oportunitat per a ampliar la regeneració del barri medieval a les vivendes particulars en situació de deteriorament". Tot açò enfocat a "més rehabilitació per a millorar l'eficiència energètica i les condiciones de vida dels veïns del barri", ha conclòs.

Per la seua banda, l'alcalde de Bocairent ha agraït l'esforç inversor de la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica per a culminar les obres de regeneració del barri que van començar en la dècada dels noranta.