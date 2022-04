Frank Cuesta en el rescate más tenso de una serpiente King Cobra: "¡Que te matan! ¡Es una brutalidad!"

El herpetólogo Frank Cuesta ha publicado uno de sus vídeos en los que muestra como rescata animales de lugares donde habitan humanos y para que los primeros no acaben muertos por el miedo del hombre a encontrárselos.

Cuesta recibió una llamada porque un hombre había encontrado en el cobertizo en el que vivía una serpiente y como solía hacer antaño, el presentador se dirió al lugar para sacar de allí al animal y liberarlo después en una zona alejada.

Al llegar Frank Cuesta comenzó a hacer ruido con su vara de control, a mover objetos y peinar el lugar en busca de la supuesta sierpe, a la que al final encuentra entre varios objetos como barreños.

Resulta ser una King Cobra, "la serpiente venenosa más grande del mundo y con el veneno más potente", según dice el herpetólogo que comienza a cogerla de la cola mientras la controla con la vara con el objeto de sacarla a campo abierto y meterla en una cesta.

Pero el animal es muy grande y la tarea se complica por la agresividad del reptil que trata una y otra vez de morder a Cuesta. "A ver como hago para meter esta serpiente en una bolsa", dice Cuesta, que determina que "hay que cansarla…".

El presentador de Wild Frank habla con el animal: "A ver cómo te saco de aquí… Sé que tú no me quieres hacer daño", le dice. "Ya sé que vives por aquí cerca, pero si no te saco, te van a matar", añade y en un momento tenso grita: "¡Que te matan! ¡Es una brutalidad!".

"No es fácil es hacer esto solo, como no tengas una experiencia muy grande acabas en un agujero", dice Frank mientras lucha con el animal y reflexiona sobre el paso de los años y lo mucho que le cuesta físicamente esa tensión física y los reflejos: "Con lo bueno que era yo antes", se queja.

Finalmente puede la experiencia y Cuesta logra meter a la serpiente en una bolsa hecha con una sábana y de ahí al saco y a la caja, para poder liberarla poco después.