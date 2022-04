Ucraïna.- Turisme busca implantar un programa formatiu en hoteleria i allotjament per a refugiats a la Vega Baixa

En un comunicat de la Generalitat, ha assenyalat que es tracta d'un pla formatiu que té l'objectiu de proporcionar als ciutadans ucraïnesos residents a la Comunitat Valenciana, la mínima capacitació professional per a incorporar-se a treballs de turisme, a més de facilitar la millor de les integracions possibles.

La reunió celebrada en el CdT de Torrevella i a la qual ha assistit també la directora del centre, Alicia Arenas, que ha traslladat la proposta que prèviament ha consensuat amb les organitzacions ucraïneses a Torrevella, ha servit perquè tant l'administració autonòmica com la local, es coordinen per a implantar el programa formatiu en el municipi i comarca.

Sobre aquest tema, Campos ha declarat que l'objectiu és "ajudar a canalitzar les inscripcions i aconseguir que aquesta oportunitat de formació turística arribe als refugiats ucraïnesos de manera immediata i adaptada a les seues necessitats".

Per al director de Turisme, "és molt important que durant tot el temps que estiguen a Torrevella i a la Comunitat Valenciana, tinguen la màxima comoditat, assistència i cobertura per part de les administracions".

Així, s'ha mostrat partidari de "incorporar talent a Torrevella i a la comarca" i ha instat els interessats a formar-se a través d'aquest cicle que inclou de moment formació bàsica en turisme que s'inscriguen a més en Labora, per a canalitzar millor la demanda i les ofertes de treball de les empreses turístiques de Torrevella i la Vega Baixa.

Per la seua banda, Dolón s'ha mostrat disposat a col·laborar també en la planificació de la formació necessària per a la incorporació laboral d'aquest col·lectiu, així com en la difusió i comunicació efectiva d'aquest pla formatiu impulsat per Turisme Comunitat Valenciana.

7,1 MILIONS

D'altra banda, el director general de Turisme ha agraït el treball i esforç del sector turístic de la zona per "haver resistit i seguir treballant per oferir una oferta diversa i de qualitat".

En aquesta línia, ha recordat que han sigut més de 7,1 milions d'euros els destinats a Torrevella a través d'ajudes de Turisme i de la Generalitat, amb els plans destinats al sector turístic per a pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la Covid-19.