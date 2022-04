Alacant s'integrarà en la Spain Film Commission per a captar més rodatges de pel·lícules i sèries

El Patronat va sol·licitar formalment el passat mes de març la inclusió de l'oficina a la Spain Film Commission i ja ha arribat una carta en la qual rep l'aprovació, de manera que la integració formal d'Alacant Film Office es produirà en les pròximes setmanes, segons ha informat el consistori en un comunicat.

Spain Film Commission és una associació sense ànim de lucre que des de 2001 lidera el posicionament del país com a destinació de rodatges audiovisuals i coordina els esforços d'una xarxa de film commission i film offices distribuïdes per tota Espanya.

Així, han destacat que "formar part d'aquesta associació nacional ens proporcionarà les ferramentes promocionals per a donar a conéixer Alacant com a destinació de rodatges a nivell nacional i internacional lloc que disposen d'una àmplia xarxa de contactes amb productores i empreses del sector".

Els objectius de Spain Film Commission són la coordinació de la xarxa de film commissions i film offices, la promoció internacional d'Espanya com a destinació de rodatges audiovisuals i la interlocució amb l'administració central, autonòmica i municipal per a potenciar la indústria de rodatges.

Així mateix, es dedica a la col·laboració amb l'administració per a la creació d'un sistema d'incentius fiscals eficient, l'obertura de nous mercats internacionals i l'impuls del turisme cinematogràfic.

En l'últim any la ciutat ha acollit rodatges rellevants com el de la pel·lícula 'The Interpreter', dirigida per Guy Ritchie i protagonitzada per Jake Gyllenhaal, que va suposar un impacte de 2,5 milions en la ciutat, així com de la sèrie 'La Casa de Papel' o 'Sin huellas', que estrenarà Amazon Prime enguany, entre unes altres. En 2021 es van dur a terme 49 rodatges a Alacant entre pel·lícules, curts, sèries, anuncis i programes de televisió.