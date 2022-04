Sindicats demanen garanties perquè el nou sistema d'ingrés no deixe "places pel camí" en oposicions docents

Així, el sindicat de treballadors i treballadores de l'Ensenyament d'UGT Servicis Públics País Valencià ha exigit a Marzà que modifique l'Orde 45/2021, de 28 de desembre, per la qual es convoquen les oposicions docents per a 2022 en el cos de Mestres i Mestres i l'adapte al nou Reial decret d'accés i ingrés a la funció pública docent que el Govern acaba d'aprovar.

El sindicat considera "urgent" aquesta adaptació, ja que "permetria donar compliment a la llei de mesures urgents ja que s'aplicaria ja, en 2022, el nou procés d'estabilització per al professorat interí".

UGT recalca que el sistema permet l'ampliació de les places que es poden oferir en afegir a la taxa de reposició que s'ha oferit (1.228 places) la taxa addicional d'estabilització (1.272 places). En total, 2.500 places per a donar estabilitat al personal docent. "En definitiva, l'objectiu és habilitar unes oposicions que, amb el nou sistema, són més justes, beneficioses, amb més places i amb proves no eliminatòries", defèn.

D'aquesta forma, insisteixen, "la Conselleria d'Educació donaria compliment al seu compromís d'oferir 2.500 places per a Mestres que va adquirir abans de la pandèmia, en l'anterior procés d'estabilització del professorat interí, i que hauria d'haver-se executat el seu procés selectiu l'any 2021".

Per la seua banda, des de la Federació d'Ensenyament de CCOO (FECCOOPV) han exigit "el compliment dels compromisos amb les persones aspirants a plaça" i han instat la Conselleria a convocar "urgentment una reunió amb els sindicats per a determinar com va a actuar davant els canvis inesperats produïts a última hora".

CCOO adverteix que "no descarta cap escenari i es mobilitzarà si no s'estableixen garanties per a no truncar les expectatives generades en les persones aspirants".

Per a aquesta organització, "els canvis introduïts pel ministeri d'educació, arrel del dictamen del consell d'estat, a última hora i d'esquena a la negociació, poden suposar una complicació dels procediments d'estabilització del personal docent absolutament innecessària i que pot fer perillar la convocatòria de totes les places necessàries per a complir amb el mandat d'estabilització de les plantilles docents".

CAUTELES JURÍDIQUES

"El marc d'accés diferenciat amb procediments de concurs d'una banda i procediments d'oposició-concurs per l'altra, el qual ja suposava fortes complicacions i moltes cauteles jurídiques, ara es complica encara més en plantejar-se dos procediments diferents d'oposició-concurs, un per a les places de reposició (bàsicament les que es generen per jubilacions) i un altre per a les d'estabilització (les que es convoquen per a reduir la temporalitat de les plantilles)".

Per açò, la federació es mostra "molt preocupada davant el nou escenari, ja que veuen en perill la convocatòria de totes les places compromeses per a arribar al 8% de temporalitat en 2024". "Temem que es puguen quedar moltes places pel camí i, per tant, tornar a rebaixar les esperances de totes les persones aspirants de qualsevol dels tres procediments (concurs, oposició-concurs per a places d'estabilització, oposició-concurs per a places de reposició)".

També és "inadmissible", per a CCOO, "la situació d'incertesa en la qual queden les persones aspirants, que ara no saben a quants procediments diferents hauran de presentar-se, ni si podran fer-ho a tots".

En el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament valència estan "totalment defraudats" per l'aprovació del sistema, ja que, al seu juí, "no s'han tingut en consideració les aportacions que en les diferents taules sectorials s'han fet arribar al Ministeri, que no han incorporat, fins i tot d'aquelles que totes les organitzacions sindicals estàvem d'acord".

A més, critica que "no s'especifiquen criteris únics per a determinar les places que són d'estabilització i que es poden oferir en aquests processos per a reduir la temporalitat".

I afigen: "El procés d'estabilització va contra totes les sentències europees que arrepleguen que, la sanció a l'abús, ha de ser per al personal en aquesta situació no un procés d'accés lliure, a més de que el sistema d'estabilització d'aquest personal ha d'estar fora del procés selectiu d'ingrés a la docència".