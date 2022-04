Detingut un pare que es va portar a la seua filla de la guarderia a Castelló sense consentiment de la mare

Agents de la Guàrdia Civil han detingut un pare per presumptament portar-se a la seua filla de la guarderia, a la localitat de Castelló (València), sense consentiment de la mare, de qui està separat. Segons ha informat l'institut armat en un comunicat, el conveni regulador en relació a la custòdia està en via judicial i no hi ha mesures en vigor adoptades.