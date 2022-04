Arriba als cinemes 'El juego de las llaves', una comèdia coral que convida a un intercanvi de parelles

La cinta es va rodar durant el passat estiu en diferents localitzacions de València i compta amb dos artífexs nascuts a la ciutat: el productor Kiko Martínez ('El bar', 'Perfectos desconocidos', 'El cover') i el realitzador Vicente Villanueva, responsable de títols com 'Toc Toc' o 'Sevillanas de Brooklyn'.

La pel·lícula, preestrenada en els cinemes Kinépolis, brinda un repartiment integrat per Fernando Guallar, Eva Ugarte, Miren Ibarguren, Tamar Novas, Alina Nastase, María Castro, Justina Bustos, Dani Tatay, Richard Farré i Cintia García, entre uns altres.

Escrita per Marta Buchaca a partir de la sèrie mexicana del mateix títol, el film és una proposta coral sobre diversos amics que travessen una crisi existencial i de parella. Laura (Eva Ugarte) porta tota la vida amb Antonio (Ricard Farré), i just quan es comença a plantejar si realment eixa és la vida que vol, Sergio (Fernando Guallar) i Siena (Justina Bustos) es creuen en les seues vides. Sergio és un ex-company d'institut i Siena la seua nóvia millennial que arriba per a revolucionar les vides de tots

Laura, Raquel (Miren Ibarguren) i Cris (María Castro), íntimes amigues des de fa anys convencen als seus respectius marits (Tamar Novas i Dani Tatay) per a jugar a un joc que els proposa Siena: el joc de les claus.

"TOT VA EIXIR PERFECTE"

Aquest és el primer llargmetratge que el director Vicente Villanueva ha pogut filmar en la seua ciutat, i amb un equip majoritàriament valencià. "El rodatge va durar set setmanes i tot va eixir perfecte", reconeix. "El major repte era treballar amb huit personatges protagonistes, i saber donar a cadascun la seua quota d'importància", afig.

Malgrat la trama desenfadada, la història també busca la implicació de l'espectador: "Tots podem travessar situacions com la dels personatges, i sentir-nos identificats amb ells. Aquesta és una pel·lícula que tracta el públic amb molt respecte i al mateix temps li fa passar una estona molt divertida"