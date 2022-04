Manuel Sarriá, indignado con la privatización de los recorridos en Semana Santa: "Esto parece la Fórmula 1, es indignante"

El cómico Manuel Sarriá se quejó este martes en sus redes sociales de las dificultades que vivió para poder ver las procesiones de Semana Santa en Málaga, pues las grandes estructuras metálicas de los palcos que se han colocado en el centro de la ciudad frustran, dijo, el disfrute del recorrido.

El también presentador no tuvo pelos en la lengua a la hora de criticar el aumento de sillas y palcos oficiales a lo largo del recorrido de las hermandades, lo que impide poder gozar plenamente del evento de forma libre y gratuita. Un mensaje que ha sido muy compartido en Twitter por quienes, como él, se sienten defraudados.

"Lo que yo he vivido hoy en la Semana Santa de Málaga es una auténtica vergüenza", declaró, pues ya no vive la festividad como antes. "Que yo esté intentando ver la Semana Santa de mi ciudad y que no la pueda ver por ningún lado porque todo son estructuras gigantes, que parece la Fórmula 1, me parece indignante", añadió.

El PP de Moreno Bonilla ha convertido la Semana Santa de Málaga en un parque temático neoliberal donde sólo puede ver los tronos quien pague. La Semana Santa es del pueblo, señores del PP. pic.twitter.com/Dnn6dutsCx — Juan Antonio Delgado Ramos (@JA_DelgadoRamos) April 13, 2022

El actor malagueño denunció las dificultades para entrar en la calle Larios y lamentó el disgusto de las familias que, pese a haberlo intentado, no pudieron presenciar ninguna procesión. "Todo es una pared inmensa para que la gente no pueda ver. No sé si tenemos que comprar las sillas", dijo.

De esta forma, el humorista afirmó estar enfadado con cómo se ha "dejado" la Semana Santa de su tierra, y la comparó con Sevilla: "No tiene comparación con nosotros, no hay ninguna estructura metálica como esta. Hay sillas y yo me puedo poner detrás a ver la Semana Santa, aquí o pagas una silla o te tienes que ir a verlo por televisión. Mi indignación es total y absoluta, es una auténtica aberración".

Al enfado se sumó, también, el guardia civil Juan Antonio Delgado Ramos, diputado en el Congreso por Unidas Podemos. "El PP lleva tiempo queriendo convertir la Semana Santa, la fiesta popular más importante de Andalucía, en un parque temático donde solo pueda ver las procesiones quien se compre un palco, una silla o una entrada", escribió en Twitter.