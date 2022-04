Aguasantas habla por primera vez del trastorno que sufre: "No os imagináis el esfuerzo mental que tengo que hacer"

Aguansantas Vilches ha confesado en su Instagram el trastorno que sufre. Una declaración que ha pillado por sorpresa a sus seguidores, ya que muchos de ellos la desconocían.

Y es que la que fuera nuera de Raquel Bollo padece tripofobia. Este miedo se define como la repulsión generada al mirar o al estar cerca de figuras geométricas muy juntas, especialmente círculos y rectángulos muy pequeños.

La gente que padece este trastorno, al mirar, por ejemplo, un panel de abejas o una superficie rugosa, genera síntomas como temblores, escalofríos, sudoración, o incluso si la tripofobia es severa, pueden desencadenar náuseas, taquicardia o crisis de pánico.

Historia de Aguasantas. AGUASANTASVC / INSTAGRAM

En el caso de la finalista de GH VIP 3, uno de los ejemplos que le produce tripofobia es la fideuá. "No os imagináis el esfuerzo mental que tengo que hacer. No es que me dé fobia en sí ver el plato, pero sí que me recuerda a ciertas imágenes de algunas formas todas juntas y me entra la fobia", comenta Aguasantas en la red social.

"Es un tema un poco delicado porque, de verdad, no puedo ni hablar de eso. Algún día lo intentaré", concluye con su testimonio la expareja de Manuel Cortés. Gracias a contar su problema, muchos de sus seguidores se han sentido identificados con ella y, por otra parte, ha ayudado a mucha gente a conocer este trastorno psicológico.