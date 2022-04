L'UJI aprova l'oferta de títols propis per al curs acadèmic 2022-2023

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat l'oferta de títols propis per al curs acadèmic 2022-2023.en quant als màsters propis, la UJI oferirà 21 propostes: huit de l'àmbit de la tecnologia i les ciències experimentals; tres de l'àmbit de ciències humanes i socials, amb un nou Master in English Language and Literature and their Artistic and Cultural Expressions (MELART); cinc en l'àmbit jurídic i econòmic, amb una nova proposta, el Màster en Intel·ligència Econòmica; i cinc en l'àmbit de la salut.

Els cursos d'especialització que s'oferiran seran nou: tres en l'àmbit de la tecnologia i les ciències experimentals; dos en l'àmbit de les ciències humanes i socials, amb el nou curs en Música, Arts i Qualitat de Vida; un de l'àmbit jurídic i econòmic, i tres en el sanitari, amb una nova proposta, Activitat Física i Oncologia.

En cursos d'expert o experta, la universitat pública de Castelló oferirà 26 cursos: 14 en l'àmbit de la tecnologia i les ciències experimentals; dos en l'àmbit de les ciències humanes i socials amb una nova proposta, Comunicació de la Ciència i de la Innovació; cinc en el camp jurídic i econòmic, amb tres nous cursos, Ciberdelinqüència i Anàlisis de Riscos, Auditories Sociolaborals en Matèria d'Igualtat i Direcció i gestió de Seguretat; i cinc en l'àmbit de la salut.

Quant als cursos de formació permanent, la UJI oferirà 59 propostes: 19 de l'àmbit de la tecnologia i les ciències experimentals; 9 de l'àmbit de les ciències humanes i socials; 24 de l'àmbit jurídic i econòmic, i 7 de l'àmbit de la salut.

L'UJI també ha aprovat l'oferta de dos nous cursos de formació continuada per al segon semestre del curs 2021-2022. Els cursos són 'Social mitjana management & influencer màrqueting', del Departament d'Administració d'empreses i Màrqueting, i 'Innovative educational tools for assessment of the hydraulic heritage with ICT tools, part II: innovative educational tools in schools, use of StoryMaps as an educational tool', del Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció.

D'altra banda, el Consell de Govern ha aprovat el nomenament de la professora Diana Maffía com a nova doctora honoris causa de la Universitat Jaume I a proposta de l'Institut d'Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano (IF) per la seua trajectòria humana, acadèmica i professional en l'àmbit del feminisme, la igualtat i els drets humans. La professora i actual directora de l'IF, Sonia Reverter Bañón, actuarà com a padrina.