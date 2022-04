Puig sobre el suport de Fiscalia a imputar Oltra: "Aquest és un itinerari judicial i respecte absolut"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assenyalat aquest dimecres que el suport donat per Fiscalia al jutge que demana al TSJCV investigar la vicepresidenta i consellera d'Igualtat, Mónica Oltra, pel presumpte encobriment dels abusos a una menor tutelada per part del seu ex-marit forma part de "un itinerari judicial" i sobre aquest tema ha mostrat el seu "absolut respecte" per la Justícia.