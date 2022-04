AMP.- Ferits dos homes per arma blanca en una baralla en Dolores

Segons ha pogut saber Europa Press, un d'ells està ja detingut després de rebre l'alta hospitalària per aquests fets. El segon, que encara continua en l'hospital, serà igualment arrestat una vegada millore de les seues lesions.

Sobre les 19.30 hores d'aquest dimarts es va sol·licitar la intervenció del CICU per a assistir als dos homes, un de 47 anys i un altre del que es desconeix l'edat, que havien resultat ferits per arma blanca en circumstàncies no precisades.

Fins al lloc dels fets el CICU va mobilitzar una unitat del SAMU i una altra de SVB, l'equip mèdic del qual els va assistir i van ser traslladats a l'hospital Vega Baixa d'Oriola en sengles ambulàncies.