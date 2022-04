Castelló adquireix tres parcel·les per a habilitar un pàrquing públic al costat de l'estació de Renfe

L'Ajuntament de Castelló ha adquirit tres parcel·les per un import total de 611.013,60 euros a l'entorn de l'estació de Renfe amb l'objectiu de destinar-les a la construcció d'un aparcament en superfície, així com per a una possible i futura ampliació del CEIP Jaume I. La Junta de Govern Local ha aprovat aquest dimecres la compra d'aquestes tres parcel·les, que sumen uns 10.000 metres quadrats.

L'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha apuntat que el govern municipal "té el compromís d'anar incorporant gradualment els terrenys necessaris per a satisfer les demandes ciutadanes en aquesta zona de la ciutat".

En aquest sentit, ha destacat que l'Ajuntament inicia amb aquesta adquisició el projecte per a dotar a aquesta zona d'un necessari estacionament públic al costat de l'estació ferroviària i d'autobusos, al mateix temps que s'incorpora terreny per a una futura ampliació del col·legi Jaume I si fora necessari. Marco ha apuntat que aquest projecte és un dels compromisos que es van incorporar a l'Acord de Fadrell i que permetrà a més dignificar aquesta zona de la ciutat.

El regidor d'Urbanisme, José Luis López, ha explicat que la superfície total requerida és de deu parcel·les que sumen una mica més de 20.000 metres quadrats. "Hui hem fet un pas important i aquesta adquisició de tres parcel·les de 10.000 metres quadrats en total ens permetrà ja començar a desenvolupar eixa zona d'aparcament i a dignificar l'entorn del col·legi i de l'estació de tren", ha indicat.

Entre les parcel·les l'adquisició de les quals ha sigut aprovada en la Junta de Govern Local d'aquest dimecres està la situada després del CEIP Jaume I, entre els carrers Castellfort i el Camí Vell de l'Alcora, amb una superfície de 9.071 metres quadrats.