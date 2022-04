Puig creu encertada la negativa de molts Ajuntaments a la taxa turística però recalca: "No és un problema de hui"

Puig, en declaracions als mitjans després de presentar la campanya 'Stop al foc', s'ha pronunciat així preguntat per les crítiques del secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, a aquesta taxa. Sobre aquest tema, ha apuntat que no es tracta d'"adjectivar aquest procés" que, ha recordat, "s'ha iniciat en les Corts" i "nosaltres respectem les iniciatives dels grups".

No obstant açò, ha reiterat que "no és el moment per a cap taxa d'aquestes característiques" encara que ha ressaltat que és cert altres països sí l'apliquen. En eixe sentit, ha considerat és "una bona decisió" l'anunci de molts Ajuntaments que no l'aplicaran, ja que la seua engegada depèn d'una voluntat municipal.

Amb tot, ha recalcat que hi ha "una moratòria de dos anys" i, per tant, ha subratllat que "no és un problema de hui". "Alguns es creuen que han descobert al gran elefant dins de l'habitació, però no ho és", ha postil·lat.