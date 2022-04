Av.- L'Ajuntament de València proposa suspendre drets urbanístics de l'ATE si el València CF no compleix amb l'estadi

20M EP

NOTICIA

L'Ajuntament de València ha proposat a la Generalitat que establisca un nou marc jurídic per a suspendre els drets urbanístics vinculats a l'Actuació Territorial Estratègica (ATE) de Mestalla si el València CF no compleix amb els compromisos que va tancar fa més d'una dècada, com que el nou estadi tinga espai per a un mínim de 70.000 espectadors i no de 45.573 com arreplega la sol·licitud de llicència.