5.300 personas con discapacidad mejoran sus habilidades digitales con Fundación ONCE

El programa de la Fundacion ONCE 'Por Talento Digital' sigue adelante con el objetivo de mejorar las habilidades digitales de los ciudadanos con discapacidad, para que así tengan más facilidades de incorporación al mercado laboral. 5.314 personas pasaron en 2021 por los cursos de este programa.

'Por Talento Digital' se puso en marcha en 2019. Desde entonces se han llevado a cabo 1.162 acciones formativas, de las que 802 se realizaron en 2021. La iniciativa está orientada a la mejora de los conocimientos y las competencias digitales y al acceso a profesiones tecnológicas de las personas con discapacidad. Se lleva a cabo junto a Inserta Empleo y cuenta con el apoyo del Fondo Social Europeo.

José Lázaro era albañil e instalador. Tuvo un accidente laboral. Tras la formación le han contratado como programador.

La materias impartidas son de diversa índole y los contenidos van desde las competencias digitales básicas hasta otras más específicas como programación web (Java, JavaScript, Full Stack, orientada a objetos, Bases de Datos), marketing digital, ecommerce, desarrollo de aplicaciones móviles, Big Data, QA y testing de Videojuegos, atención a usuarios e instalación de aplicaciones cliente, instalación y configuración de aplicaciones informáticas, montaje de componentes y periféricos microinformáticos, entre otras.

Casi la mitad de los participantes (el 49%) eran personas con discapacidad con una edad comprendida entre los 45 y 64 años. El 27,2% se encontraban en la franja entre los 30 y 44 años. En cuanto al género, el 46% de los asistentes a los cursos fueron mujeres.

Los participantes en estas formaciones orientadas a profesiones tecnológicas son en muchos casos personas que reorientan completamente su trayectoria laboral. Es el caso de José Lázaro, que trabajaba de albañil e instalador y tuvo un accidente laboral. “El curso que he realizado me ha abierto nuevas puertas y un nuevo horizonte laboral esperanzador, puesto que la empresa en la que he hecho las prácticas me ha contratado como programador”, manifiesta.

Programa de becas

La iniciativa cuenta con un programa de becas y apoyo económico, con el objetivo de facilitar la realización de los cursos que se ofrecen a lo largo del año. El apoyo económico puede ir desde ayudas al desplazamiento hasta dietas por asistencia, en función de la tipología de los cursos y del perfil y necesidades del participante.

Es una apuesta para que las personas con discapacidad no pierdan la oportunidad de incorporarse a la cuarta revolución industrial, la del sector digital"

Además, en febrero de 2020 se lanzó una convocatoria de becas permanente para la formación individual dirigida a estudiantes con discapacidad, con el fin de apoyar su incorporación a acciones formativas tipo máster y/o cursos muy especializados en las principales escuelas del ámbito tecnológico y digital y promover su inclusión e impulso laboral en empleos técnicos especializados y altamente cualificados.

Se trata de una convocatoria abierta, cuyos beneficiarios pueden obtener hasta el 80% de la cuantía total de la matrícula y un máximo de 10.000 euros por solicitud.

Para Sabina Lobato, directora de Formación y Empleo, Operaciones y Convenios de Fundación ONCE y directora general de Inserta Empleo, "este programa es una apuesta firme y decidida de nuestra organización para que las personas con discapacidad no pierdan la oportunidad de incorporarse a la cuarta revolución industrial, que tiene como eje el sector digital".