Tres concerts en el Principal de València ofereixen un Mural Sonor de la música en valencià

Mural Sonor és el projecte creat per Acció Cultural del País Valencià per a celebrar el seu 50 aniversari, "la reunió de veus actuals que canten en valencià, conformant un llegat musical que rendeix tribut a qui va obrir el camí i, al mateix temps, desperta el fam de música de noves generacions".

D'aquesta manera, s'ofereix "un repàs total a la música feta en valencià, des de l'inici fins a l'actualitat, amb més de cinquanta cançons dividides en tres espectacles agrupats per estils", informa l'Institut Valencià de Cultura en un comunicat.

Aquest divendres a les 20.00 hores tindrà lloc la primera de les propostes del Mural Sonor, Carrer, amb la banda No Falla, que mostrarà "tot un caleidoscopi de ritmes i sons amb els grans referents de la música festiva que ens van fer vibrar en places i carrers, d'Obrint Pas a Sva-ters".

El grup està format per alguns dels músics més coneguts de l'escena actual: Bàrbara López, de Mafalda; Anna Millo, de The Dance Crashers; Clara Calvo, de Candela Roots; Pau Camps i Josep Bolu, de Smoking Souls; Jota Terranegra, de Funkiwis; Andreu Ferre i Joan Mayor, del Diluvi; Lucía Bisquert, de Sedajazz; Nina Dinamita i La Swing Milicia, i Tània Camacho de Freak Fandango Orchestra. S'uneixen a ells Sam Ferrer i David Payà com a productor i arranjador, i una llarga llista de col·laboracions.

El dissabte 14 de maig a les 20.00 hores serà el torn del pop-rock amb Veta, el segon dels espectacles de Mural Sonor, en aquest cas conduït pels músics del grup Tardor i amb la veu de May Ibáñez, cantant de la banda de 'country' Badlands.

La banda farà arranjaments de temes emblemàtics de les últimes dècades, alguns dels quals són joies rares per al gran públic, i les versions seran interpretades amb la col·laboració d'artistes de l'escena actual.

VIATGE PEL TEMPS

Finalment, el diumenge 15 de maig serà el torn de Pell, la tercera proposta d'espectacle de Mural Sonor, amb Borja Penalba i Mireia Vives com a guies en aquest viatge pel temps, que va de Raimon i Ovidi a Clara Andrés, el qual també recupera les veus que van mantindre la flama durant els anys setanta i huitanta.

Una trentena de noms entre intèrprets i interpretats, acompanyats d'una banda formada pels dos conductors del disc, a més de Lucía Zambudio a la guitarra, Edu Olmedo a la bateria, Tere Núñez amb el baix i Vicent Colonques amb els teclats.

Les entrades dels tres espectacles estan a la venda amb un cost d'entre 8 i 12 euros en la web. A més, també està disponible un bo per als tres espectacles al preu de 27 euros.