El cicle 'Sons al Botànic' oferirà entre maig i octubre sis concerts al Jardí Botànic de València

Des de l'organització han precisat que Ferran Palau, Luis Brea o Belako portaran al Jardí Botànic àlbums recents i hits atemporals. Així, han apuntat que 'Joia', del català Ferran Palau, va veure la llum a la fi de 2021, envoltat de col·laboracions com Anna Andreu o Carlota Flâneur.

De la mateixa manera, han comentat que Luis Brea "donarà la mà a la cançó i la música d'autor", mentre que Belako "portarà per bandera en elèctric el seu post-punk tan característic, present en el seu recent revisionado 'Plastic Drama (Deluxe)' de 2020".

D'altra banda, actuaran "noms molt joves com el de Jimena Amarillo, artífex d'èxits com 'Cafeliko' o 'Ni Se Nota', a més de Guadalupe Plata, per a portar "les seues arrels andaluses arrelades en el blues, la música boogie i post-disc". La Mare presentarà la seua LP més recent, 'Mi raíz', de 2021.

'Sons al Botànic' ha comptat amb artistes com Alice Wonder, Suu o Enric Montefusco i busca un any més "convertir-se en una alternativa d'oci que compta amb un privilegiat espai natural i una programació de luxe", alguna cosa que conforma "la simbiosi perfecta per a viure concerts únics".

Ferran Palau actuarà el 13 de maig; Luis Brea, el 17 de juny; Belako, el 8 juliol; Jimena Amarillo, el 26 d'agost; La Mare, el 16 de setembre, i Guadalupe Plata, el 14 d'octubre.