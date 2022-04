La Policía publica las primeras imágenes de Frank James, el principal sospechoso del tiroteo en el Metro de Nueva York

La Policía de Nueva York está investigando las primeras pistas sobre el tiroteo de este jueves en el metro de Brooklyn y, tras los primeros indicios, ha identificado como "persona de interés" a Frank James. Las autoridades le están buscando "con todos los recursos" disponibles, aunque por el momento aún no se ha confirmado que sea el autor de los hechos.

Las características físicas que han transcendido sobre el sospechoso es que es un hombre afroamericano, de 1,70 metros de altura y 80 kilos de peso. En el momento del tiroteo llevaba una máscara antigás y un chaleco naranja, según los testimonios de varios testigos a las autoridades y publicada por la cadena NBC.

Pistas en el lugar de los hechos

Según explicó en una rueda de prensa el jefe de la unidad de detectives de la Policía de Nueva York, James Essig, las autoridades encontraron en la escena del crimen una llave de una furgoneta de alquiler de la compañía U-Haul, que a su vez llevó a la localización del vehículo en una vía principal de Brooklyn, que ha sido acordonada y está siendo investigada.

Keechant Sewell, comisario de la Policía neoyorquina, ha explicado que no se está investigando lo ocurrido como un atentado terrorista. El objetivo del atacante no se conoce por el momento. Lo que sí que ha podido esclarecer es que las víctimas son de diversas etnias, así que no parece a priori que el suceso se haya producido por motivos raciales.

Situación actual tras el tiroteo

Al menos 29 personas han resultado heridas (diez de ellas por impactos de bala) este martes como consecuencia de un tiroteo ocurrido en el metro de Nueva York, concretamente en el barrio de Brooklyn, según ha informado el Departamento de Bomberos de la ciudad (FDNY, por sus siglas en inglés). Cinco de los heridos están en estado crítico.

"Tenemos una situación de un tirador activo en estos momentos en la ciudad de Nueva York", ha explicado la gobernadora del estado, Kathy Hochul, en rueda de prensa desde el lugar de los hechos. Las fuerzas de seguridad buscan a un hombre negro que en el momento del ataque llevaba una máscara de gas, un chaleco reflectante verde y una sudadera con capucha gris.

Las fuerzas del orden han pedido colaboración ciudadana para encontrar a James, y ofrecen 50.000 dólares de recompensa por cualquier información que pueda llevar a su localización.