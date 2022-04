Ucraïna.- Diputació i Creu Roja col·laboraran per a donar resposta a les necessitats dels refugiats

La principal qüestió abordada en la trobada, en la qual també va participar la diputada de Benestar Social, Pilar Sarrión, és donar resposta a les necessitats de les persones procedents d'Ucraïna en la província, en coordinació amb totes les administracions públiques.

Les dos entitats han subratllat en un comunicat la "intensa tasca" que realitza Creu Roja tant a Espanya com a nivell internacional per a proporcionar ajuda en dispositius d'acolliment, d'allotjament, suport psicològic i acompanyament.

La Diputació, per la seua banda, complementarà la resposta humanitària que Creu Roja vé donant a les persones afectades per la crisi a Ucraïna. Pilar Sarrión ha valorat els resultats del projecte 'Acompanyament en processos d'inclusió', finançat per la Diputació i que recolza als servicis socials dels municipis amb menys de 5.000 habitants del Racó d'Ademús, Vall d'Albaida i Serranía.

En el marc d'aquest projecte, Creu Roja va atendre en 2021 a un total de 4.469 persones de les 56 poblacions participants, gràcies a la implicació de 262 persones, principalment voluntàries.