Directors de Secundària advoquen per educadors en els centres i limitar els mòbils per a previndre l'assetjament escolar

Així ho ha posat en relleu el president i l'Associació de Directors i Directores d'IES País Valencià (ADIES-PV), Antoni González, en la seua intervenció en la Comissió especial d'estudi de l'assetjament escolar de les Corts Valencianes.

El director ha comentat que gran part dels episodis de bulliyng es produeixen "en llocs on no supervisen els adults", com a passadissos, banys o, fins i tot, fora del centre i de l'horari lectiu.

En aquests últims casos, les conseqüències "també aterren en els centres" i es duen a terme intervencions, la qual cosa implica "un gran esforç". González ha posat en relleu el canvi que es dona de l'alumne de Primària al de Secundària i ha reconegut que el cúmul de casos sumat a "qüestions transversals" com l'ús de les noves tecnologies és "agotador" per al docent de Secundària. "Ens esgotem", ha asseverat.

Així i tot, ha posat en valor l'esforç que realitzen els professors i els equips directius i ha comentat algunes mesures que poden contribuir a previndre aquest problema, encara que en educació "no hi ha solucions màgiques ni exactes", ha advertit.

En aquest sentit, s'ha referit a la importància que les xarxes i l'ús dels mòbils ha adquirit en els últims temps en els comportaments d'assetjament pel que s'ha mostrat partidari que aquests instruments puguen utilitzar-se en l'aula amb finalitats acadèmiques o didàctiques però no en altres espais. "En el pati no volem que el porten en la mà", ha postil·lat.

Així mateix, ha remarcat la rellevància d'avaluar i observar les situacions en els instituts i per a açò considera "molt positiva" la presència d'educadors en els centres "com una gran ajuda".

AUGMENTE PENSAMENTS SUÏCIDES

El representant de l'associació ha reconegut també la preocupació en els centres per l'augment dels pensaments suïcides entre l'alumnat, un percentatge que, "encara que és xicotet, ha augmentat per dos o per tres respecte a altres anys".

En la comissió parlamentària també ha intervingut el director del IES La Sénia de Paiporta (València), Luis Sanchis, qui ha compartit l'experiència del projecte 'Pigmalión' que des de fa una dècada desenvolupa el centre i que aconsegueix excel·lents resultats de convivència amb iniciatives com les tutories entre iguals o la figura del 'germà major' (estudiants majors que ajuden als nous alumnes de l'ESO).

El docent ha aprofitat per a remarcar que, com a conseqüència dels bons resultats, des de l'administració hauria d'incidir-se més en la recomanació d'aquest programa per al qual ha sol·licitat més recursos, "no només econòmics, sinó de material i humans".