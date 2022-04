Cristina Porta se defiende de los dolorosos ataques de Luca Onestini: "Tomaré medidas"

Solo unas horas han bastado para que Cristina Porta se pronuncie sobre los dardos envenenados que Luca Onestini le ha lanzado en su última entrevista con Lecturas. Ataques que le han sorprendido y le han dolido profundamente, y ante los que no espera quedarse de brazos cruzados.

La exconcursante de Secret Story ha declarado a Outdoor que lo que el italiano ha dicho de ella "es todo mentira". "Voy a tomar medidas", se ha limitado a añadir, pues considera que su imagen ha sido públicamente dañada, algo que no piensa consentir.

La joven ha preferido no decir nada más, y ni siquiera se ha pronunciado en Instagram. Todavía está asimilando lo sucedido, ya que su enemistad con el hermano de Gianmarco Onestini empeora por momentos. Hace unas semanas publicó un vídeo en Mtmad hablando de su encuentro en Italia tras su ruptura, y estaría esperando para desahogarse de nuevo en este canal.

En declaraciones al citado medio, el modelo ha confesado que, durante su relación con Porta, se sintió "humillado". Además, ha admitido que está "destrozado" y que ha perdido "siete kilos": "La amaba con locura… Es horrible lo que estoy pasando. He llorado muchísimo. Por Cristina habría hecho cualquier cosa".

"Nuestro mejor momento era cuando pasaba más tiempo conmigo, sin el móvil. Pero eso se rompía cuando ella se ponía a mirar Twitter. Controlaba a las chicas a las que seguía en Instagram y me dijo que dejara de seguir a Alexia Rivas", ha contado.

"Me da pena que haya tenido que fingir amor, cuando soy una persona que le importa una mierda. ¿Cómo he podido pensar que ella me amaba cuando solo quería utilizarme?", ha lamentado el italiano, unas palabras que han enfadado enormemente a su ya expareja.