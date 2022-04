L'Audiència de Castelló condemna a huit anys de presó a un home per trencar-li diversos ossos a la seua nóvia

La sentència, dictada pel Jutjat penal número 2 de Castelló i ratificada ara per l'Audiència, també impedeix al condemnat comunicar-se o acostar-se a la víctima, que va patir seqüeles psicològiques a conseqüència dels fets, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia en un comunicat.

Condemnat i víctima van començar la relació al març de 2020. Segons el relat de fets provats que realitza la sentència, des de l'inici de la relació, l'home va sotmetre a la dona a continus actes de violència psíquica com a insults, menyspreus, humiliacions o crits. El penat l'amenaçava, controlava els seus horaris i les relacions amb terceres persones, fins a arribar a la violència física amb espentes, punyades o estirons de pèl.

En 25 d'octubre de 2020, durant una discussió, el condemnat li va donar una punyada en el costat i li va trencar una costella de la part esquerra. La dona va ser intervinguda quirúrgicament i li van col·locar un drenatge per a tractar-li un neumotórax. Va tardar 127 dies a sanar completament de les ferides.

Mesos després, el 30 de maig de 2021, l'home la va esperar en la porta de la cafeteria on treballava la víctima, la va agarrar del cap i li va colpejar contra el seu propi cap. Ella va quedar commocionada i es va refugiar com va poder en l'establiment fins que va arribar la Policia local, que havia sigut alertada pels veïns. A conseqüència d'aquesta agressió la dona va patir fractura del nas.

La sala confirma la sentència de primera instància per la versemblança del testimoniatge de la víctima, que no considera que siga il·lògic, en si mateix, o contrari a la lògica i comuna experiència, i perquè concorren, a més, altres dades que corroboren el seu testimoniatge com a proves testificals, documentals o parts mèdics.