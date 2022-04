Sí, multiplicar la capacidad de tus enchufes sin llamar al electricista es posible... ¡y cuesta menos de 23 euros!

Que levante la mano quien, en más de una ocasión, haya lamentado no tener más enchufes en casa. Si bien es cierto que lo bluetooth y los gadgets con pilas tienen mucha presencia en nuestros hogares, son muchos (¡muchísimos!) los elementos que necesitan de la electricidad para funcionar que es debido. Grandes y pequeños electrodomésticos, lámparas, despertadores, móviles (si aún no tenemos esos cargadores multifunción que tanto han dado de qué hablar) son solo algunos de los que acaban conviviendo en la misma habitación y reclamado, como es lógico y necesario, un merecido lugar en el enchufe que, sin embargo, no tienen.

Y es que, todo sea dicho, las clásicas alargaderas y ladrones no nos encajan: se ven demasiado y, a menudo, solo consiguen que tengamos una maraña de cables difícil de resolver. ¿Otra solución que no pase por llamar al electricista? En 20deCompras conocemos una que se puede conseguir fácilmente en Amazon y por 23 euros: ¡un enchufe múltiple tanto por el número como por el tipo que ofrece! Pegado a la pared, blanco y todoterreno, nuestro favorito (¡que no el único disponible en el catálogo del gigante de las compras online) este de Tessan: ¡tiene casi cinco estrellas doradas otorgadas por los usuarios!

Ladrón múltiple con tres puertos USB y tres tomas de corriente tradicionales. Amazon

¡Seis enchufes en uno!

Este gadget nos ofrece seis enchufes en uno. Por un lado, ofrece tres tomas de corriente tradicionales y, por otro, tres puertos USB para conectar teléfonos móviles, tablets y otros dispositivos que permiten una carga mediante este cable. Así, es perfecto para conectar, por ejemplo, una lámpara de noche, al tiempo que cargamos nuestro smartphone y nuestro libro electrónico. ¡Y sin que se nos enreden los cables!

Su diseño compacto también convierte a este dispositivo en un modelo perfecto para llevar con nosotros encima, cuando vamos de viaje, por ejemplo, por si tenemos que conectar varios dispositivos. Eso sí, hay que tener en cuenta que el enchufe de este gadget no es universal, por lo que, según cuál sea nuestro destino, es probable que requiera de un adaptador.

