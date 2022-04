El PP presentarà una moció al ple contra l'aplicació de la taxa turística a València

Segons ha subratllat el PP municipal en un comunicat, el sector turístic de la ciutat "rebutja de plànol aquesta taxa i des de països com Gran Bretanya s'alerta ja que viatjar a la Comunitat serà més car" per la seua aplicació.

La portaveu del PP en el consistori, María José Catalá, ha lamentat que siga l'alcalde de València, Joan Ribó, i els seus socis del PSPV "els únics que abanderen la taxa turística i que tinguen previst implantar-la l'any 2024".

"En la situació en la qual ens trobem no podem seguir posant més pals en la roda d'un sector que, per la pandèmia, ha tingut greus pèrdues en haver de tancar les seues portes. És moment d'ajudar-los i posar un nou impost com és la taxa turística no és la millor manera de donar-los suport", ha manifestat.

Catalá ha assegurat que el sector ha de saber que "si Ribó i PSOE engeguen la taxa turística en aquesta ciutat, quan siga alcaldessa en 2023, serà el primer que es lleve".

"En aquest context hem d'estar més al costat que mai dels quals ens necessiten", ha dit, i ha preguntat a l'equip de govern local "si engegaran la taxa turística quan "les grans ciutats turístiques d'aquesta Comunitat, com Alacant, Benidorm o Torrevella, ja han anunciat que la imposaran".