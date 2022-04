Un vestido o una falda demasiado cortos pueden suponer un auténtico quebradero de cabeza para quienes los visten. Este miércoles, ha sido Ana Terradillos quien ha sufrido los problemas de este tipo de prendas.

La periodista, que se ha echado sobre la espalda todo el contenido de El programa de Ana Rosa, ha mostrado uno de los problemas que se le ha presentado al dirigirse hacia el sofá del Club Social del matinal.

Terradillos ha señalado que había pedido "estar muy guapa" para presentar el matinal, pero no esperaba que le pusieran un vestido tan corto que, incluso, le impidiera sentarse cómodamente en la sección rosa. Además, la presentadora ha explicado que le han aconsejado imitar la postura de Bibiana Fernández, pues es la "más elegante".

Así, Ana Terradillos se ha sentado en el sofá y, como hacía su compañera, ha cruzado las piernas hacia un lado. Sin embargo, no parecía terminar de sentirse a gusto con esta postura. "Se me va a subir un gemelo", ha repetido en varias ocasiones, asegurando que no entendía cómo podía Bibiana sentarse así.

Al ver a Rocío Flores de pie en el matinal, pues la colaboradora no puede sentarse debido a la lipoescultura a la que se ha sometido, la presentadora ha manifestado su envidia y, entre risas, ha destacado que seguro que estaba más cómoda que ella.