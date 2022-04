La UV premiarà amb 5.500 euros els millors projectes impulsats per estudiants amb discapacitat

20M EP

NOTICIA

L'Aula d'Emprenedoria Inclusiva de la Universitat de València, Fundació ONCE i Inserta Empleo promouen la I edició dels premis d'emprenedoria inclusiva, dotats amb 5.500 euros per als millors projectes impulsats per estudiants amb discapacitat. El termini de presentació de sol·licituds estarà obert fins al dia 15 de setembre de 2022.