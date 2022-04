DocsValència retrà homenatge al cineasta de culte Jonas Mekas amb una exposició i projeccions

El festival DocsValència-Espai de No Ficció de València, que se celebrarà del 6 al 14 de maig, retrà un homenatge al cineasta d'origen lituà Jonas Mekas pel seu centenari amb una exposició fotogràfica i la projecció de dos pel·lícules: 'Reminiscencias de un viaje a Lituania', del propi director, i 'Back from New York', un documental protagonitzat per Mekas i dirigit per Ramune Rakauskaite i coproducido per Arunas Matelis.