Un projecte de les Naus busca combatre la solitud dels majors a través d'un assistent de veu amb escolta activa

El "objectiu principal" del projecte, DIAL (projectedial.com), és "combatre la solitud no desitjada en les persones majors a través del desenvolupament d'una eina amigable i innovadora basada en tecnologies asistivas de veu multiplataforma", com ha detallat Les Naus en un comunicat.

Així mateix, Les Naus ha precisat que l'assistent de veu DIAL per a persones majors serà el primer que incloga l'escolta activa i ha destacat que aquesta ferramenta "serà diferent a les que es troben actualment perquè està sent dissenyada especialment per a les persones que la utilitzaran".

En aquesta proposta participen juntament amb el centre d'innovació Les Naus, el grup SABIEN-Ítaca de la Universitat Politècnica de València (UPV); l'institut Polibienestar de la Universitat de València (UV) i l'empresa de servicis d'ajuda a domicili Iniciativa Social Integral.

Els fonaments de l'escolta activa són "facilitar l'autonomia de les persones majors, respectar el fet que la persona major que viu sola s'està adaptant als canvis que suposen l'edat i les circumstàncies de la seua vida", a més de tindre en compte que "conserva la capacitat de decidir el que li convé".

Durant aquesta setmana s'han dut a terme en Les Naus noves sessions de codiseny en cocreació en les quals dos grups de cinc persones majors han relatat els seus hàbits diaris, així com les dificultats que es troben per a realitzar-los. Entre ells han parlat de donar-se una dutxa, netejar la casa, fer la compra o tindre vida social.

Amb aquesta informació, així com amb la recollida en les anteriors sessions que es fet amb eixes persones i amb els seus familiars i les pròximes que es realitzaran, es busca que el "diàleg" amb DIAL siga "molt més precís i concorde a les necessitats" del col·lectiu.

L'experta Elena Ariste, que col·labora en el projecte, ha assenyalat que aquest diàleg, aplicant l'escolta activa, "tindrà en compte que la persona major es troba en un procés de canvi que la fa més vulnerable", però ha subratllat "per molt fràgil que es trobe té la capacitat per a pensar i arribar a entendre i decidir el que li convé".

Ariste ha considerat "un error" dirigir-se a les persones majors "d'una manera paternalista, com si no saberen ja pensar" i "dient-los el que han de fer", així com "exigint-los uns temps que no són els propis de la seua edat".

L'experta ha destacat que a través de l'escolta activa, DIAL evitarà, per exemple, frases com "has de prendre't la medicació" i les canviarà per "tu ja tens en compte que és important prendre't la medicació".

Des del grup de desenvolupadors de SABIEN-Ítaca, responsable de la part tecnològica de la solució DIAL, han explicat que "està resultant un repte" aquesta experiència, atés que "és la primera vegada que s'aplica l'escolta activa en una tecnologia de reconeixement de veu". "Ni tan sols sistemes tan nous com Alexa són capaços de reconéixer el que anem a aconseguir amb DIAL", han subratllat.

NO SERÀ UN INTERROGATORI

DIAL serà capaç de detectar silencis i a l'hora de preguntar no actuarà com si fóra un "interrogatori" sinó que es començarà amb una afirmació, "reafirmant d'aquesta manera les capacitats de la persona major i seguint la lògica basada en escolta activa", han detallat.

"Es personalitzaran els diàlegs, fent menció als seus familiars o mascotes. A més, i açò és molt important, quan l'assistent no siga capaç de continuar amb la conversa, derivarà a la persona major amb una professional sociosanitària que també estarà formada en escolta activa, tancant d'aquesta manera el procés", han agregat des de SABIEN-Ítaca.

La creació de servicis innovadors per a les cures inclou la participació de professionals sociosanitaris, una altra de les característiques fonamentals de DIAL, ha apuntat Les Naus, que ha ressaltat que "donades les característiques de les persones usuàries i que l'objectiu del projecte és combatre la solitud no desitjada de les mateixes" hi haurà darrere de la ferramenta "un equip humà interactuant".

MISSIONS VALÈNCIA 2030

El model de governança Missions València 2030, basat en la millora de la vida de les persones i la responsabilitat de les quals està compartida per les Naus i la Delegació d'Innovació i Coneixement de l'Ajuntament de València, inclou la idea d'una 'Ciutat Compartida' ('Ciudad Compartida') en la qual no es pot oblidar a les persones majors i les especials necessitats que tenen, ha exposat el centre d'innovació.

En aquest sentit, ha afirmat que per açò el projecte DIAL vol comptar amb eixe col·lectiu de població "en tot el procés de disseny de l'assistent de veu que utilitzaran per a combatre la solitud no desitjada".