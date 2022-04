DocsValència rendirá un homenaje al cineasta de culto Jonas Mekas con una exposición y proyecciones

20M EP

NOTICIA

El festival DocsValència-Espai de No Ficció de València, que se celebrará del 6 al 14 de mayo, rendirá un homenaje al cineasta de origen lituano Jonas Mekas por su centenario con una exposición fotográfica y la proyección de dos películas: 'Reminiscencias de un viaje a Lituania', del propio director, y 'Back from New York', un documental protagonizado por Mekas y dirigido por Ramune Rakauskaite y coproducido por Arunas Matelis.