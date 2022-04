El juez no puede embargar las cuentas de Luis Medina por tener en ellas solo 250 euros

El juez Adolfo Carretero no ha podido embargar, de forma preventiva, las cuentas de Luis Medina, a quien investiga por la compra de dos bonos de importante total de 400.000 euros y un yate por el que pagó 325.515 euros.

Y es que el banco ha revelado al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid que el empresario Luis Medina -hijo de Naty Abascal y del duque de Feria- solo tiene saldo positivo en una cuenta por importe de 247,26 euros, tal y como consta en la providencia a la que ha tenido acceso 20minutos.

El documento también especifica que Medina "ya no dispone de los bonos aludidos por el Ministerio Fiscal", que el juez ordenó embargar. Por todo ello, el magistrado solicita a las partes que se ha personado en la causa -de momento, Podemos, PSOE, el Ayuntamiento de Madrid y la Funeraria- que, en el plazo de cinco días, soliciten "nuevas medidas cautelares de carácter económico para el aseguramiento de resposabilidades civiles".

En este punto cabe recordar que las partes ya solicitaron al juez que se embargara el yate, además de los bonos. El juez no menciona el yate en la providencia, por lo que se habría centrado en las cuentas. Por eso, entre las medidas cautelares que deberán solicitar de nuevo las partes podría ser el de retener el yate modelo Eagle 44, que tal y como confirman las fuentes jurídicas a este medio, no ha sido embargado.

El pasado 8 de abril el juez Carretero también procedió a embargar, de forma preventiva, los bienes del socio de Medina, Alberto Luceño. El juez no se ha pronunciado sobre este segundo empresario, por lo que apunta a que sí se le han embargado los bienes que compró con los cinco millones de comisiones.

Alberto Luceño costeó con el dinero recibido desde Malasia e ingresado en su cuenta personal: una estancia en un hotel de Marbella, del 10 al 16 de agosto de 2020, por la que abonó 60.000 euros; tres Rolex por los que abonó 42.450,00 euros; 12 coches de alta gama [Ferrari, Lamborghini, McLaren, Porsche, Mercedes, Range Rover, entre ellos] por los que pagó 2.062.798 euros; así como una vivienda en Pozuelo de 1.107.400 euros.

El primo de Almeida

El juez no investiga ni al Ayuntamiento ni al alcalde. Sin embargo, José Luis Martínez-Almeida está señalado por presuntamente haber intermediado con los comisarios. Él lo niega en rotundo: "No tuve ninguna participación directa ni indirecta en esa negociación"; pero habría sido su primo quien le habría puesto en contacto al Ayuntamiento con Luis Medina. De nuevo, el alcalde dice que "no tenía ni idea" de que su primo había intervenido y que este familiar no guarda relación de amistad con Luis Medina. Su relato está en entredicho. La propia vicealcaldesa se desmarcó el jueves pasado compareciendo por separado. "Hay fallos, el caso es feo", dice Begoña Villacís.

¿Cómo contactó Medina con el Ayuntamiento?

Hay dos versiones. La del alcalde y la del empresario Luis Medina. Acorde al relato del alcalde, Luis Medina envió dos correos electrónicos, con su número de teléfono, al buzón de la Dirección General de Alcaldía, el 18 y 19 de marzo de 2020. Una dirección que le habría proporcionado anteriormente el primo del alcalde. Esos correos se redireccionaron del modo que se había establecido: primero, al área de Seguridad y Emergencias y después, a la persona encargada de comprobar la viabilidad de las contrataciones, es decir, la coordinadora General de Alcaldía. Es ella quien, según la versión del alcalde, contacta con Luis Medina.

Una versión que difiere de la del empresario, que en su entrevista en El Confidencial asegura que tuvo contacto telefónico con el Ayuntamiento. "Esa tercera persona, que no tiene nada que ver en esto, habló con ese familiar del alcalde para preguntarle con quién tenía que contactar yo en el Ayuntamiento de Madrid para comentarle que podía traer material sanitario, y me pasó el teléfono de la responsable de Compras del Ayuntamiento", dice Medina. Almeida lo niega y aprovecha la entrevista para subrayar que "queda claro que no tenía ningún tipo de amistad" cuando no sabía si es su hermano o su primo.