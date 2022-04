Sobre les 19.30 hores d'aquest dimarts es va sol·licitar la intervenció del CICU per a assistir als dos homes, un de 47 anys i un altre del que es desconeix l'edat, que havien resultat ferits per arma blanca en circumstàncies no precisades.

Fins al lloc dels fets el CICU va mobilitzar una unitat del SAMU i una altra de SVB, l'equip mèdic del qual els va assistir i van ser traslladats a l'hospital Vega Baixa d'Oriola en sengles ambulàncies.