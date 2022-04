El hermano pequeño de Chris Rock, Kenny, ha retado a Will Smith a un combate de boxeo

El hermano menor de Chris Rock, Kenny Rock, ha firmado un contrato con el fundador de Celebrity Boxing, Damon Feldman, para una pelea este verano en Florida.

Se trata de una velada en la que gente famosa se sube a un ring para celebrar combates de boxeo y que se celebrará el 11 de junio en el Charles F. Dodge City Center en Pembroke Pines, Florida (EE UU).

Preguntado por quién le gustaría que fuera su oponente, pues todavía no se ha cerrado ese detalle, el hermano del cómico al que Will Smith abofeteó en la gala de los Oscar lo tiene claro.

"Me gustaría pelear con cualquiera que esté listo para dar un paso al frente y asumir el desafío", dijo a una reportera a la salida de la firma del contrato.

El joven opinó que su hermano "no debería subir al ring", algo que se reserva para sí mismo. Y no dudó en lanzar un reto: "Debería subirme al ring con Will Smith", afirmó.

"La diferencia de tamaño es evidente, ¿podrías con él?", le preguntaba la reportera, a lo que el hermano de Chris Rock respondía sin dudas: "Si, definitivamente"

Kenny Rock se ha pronunciado en varias ocasiones públicamente y se ha mostrado indignado por la bofetada que recibió su hermano por parte del actor tras hacer un chiste sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith.

También habló, después de retar a Will Smith, de la penalización que la Academia de Hollywood le ha impuesto al actor, al que le ha prohibido acudir a la gala de los Oscar durante 10 años.

"Habrá que ver si realmente cumple la suspensión de 10 años, porque después de tres años o así podrían olvidarse y dejar que regrese, así que habrá que ver si la gente de la Academia cumple lo que dice que va a hacer", dijo Kenny.