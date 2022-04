Així figura en una resolució que publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana aquest dimecres en la qual es concedeix el reconeixement que va demanar l'ajuntament d'aquesta localitat de la Marina Baixa.

Els municipis turístics de singularitat hauran d'aconseguir una població turística d'almenys 10.000 persones en el període d'un any natural, sempre que complisca, almenys, el cinquanta per cent del requerit per als municipis turístics d'Excel·lència.