Miki Nadal le afea a Dani Mateo un comentario fuera de cámaras y este responde: "Si sale lo que se dice antes del programa, tú vas preso"

Zapeando, el programa presentado por Dani Mateo, se caracteriza por dejar cómicos momentos a los espectadores, ya sean improvisados o no. Cada día entran en juego los comentarios de sus colaboradores, que incluso incendian a sus compañeros, lo que tiene como resultado una divertida tarde.

Una de las últimas anécdotas divertidas del programa sucedió este martes, nada más empezar la emisión. Dani Mateo comenzó a presentar el formato con sus ya peculiares presentaciones. "El robot mal, el robot mal. Que no se pierda. Buenas tardes, bienvenidos a 'Zapeando'", arrancó diciendo el periodista.

El momento cómico llegó segundos después, cuando Mateo creó una disputa alentada por Miki Nadal. "¿Cómo estáis, mis queridísimos amigos? ¿Mis estupendísimos compañeros?", preguntó entre risas, a lo que contestó de broma Lorena Castell que qué quería saber el presentador.

Ante la inexistente respuesta de Miki Nadal, Dani Mateo reaccionó: "No, nada, por saber cómo estáis. Por saber, solo. Bueno, a Miki lo veo más pocho. No sé por qué". El colaborador tenía su explicación.

"No me ha gustado nada el comentario que has hecho antes del programa. Que quieres que la gente de aquí esté soltera... Ese comentario...", dijo Nadal con semblante serio. Sin embargo, Dani Mateo tardó poco en responder con una de las suyas.

"Si vamos a empezar a comentar lo que se dice antes del programa, tú vas preso. ¿Entiendes? Así que...", replicó el presentador, arrancando las risas de quienes estaban en el plató de Zapeando.

Se fraguó así un nuevo pique entre Dani Mateo y Miki Nadal, dos integrantes importantes del programa que ya han hecho de estos pequeños enfrentamientos una rutina diaria para los espectadores.