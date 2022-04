El fraude del 'Bizum': un riojano denuncia una estafa por valor de 1.345 euros

Agentes adscritos al Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de la Rioja, alertan de un tipo concreto de Estafa, a través de la aplicación de 'Bizum'. De hecho, el pasado lunes un riojano denunció una estafa por valor de 1.345 euros.

Los hechos se produjeron cuando un supuesto comprador, en este caso de un ordenador se puso en contacto con el vendedor del mismo, manifestándoles que estaba interesado en su compra, indicándole que le pagaría en "concepto de reserva" la cantidad de 900 euros a través de la aplicación Bizum, aceptando el vendedor el procedimiento.

No obstante, el supuesto comprador en vez de realizar el pago, en su lugar envía tres solicitudes de dinero con el objetivo de que su víctima sea quien envíe dicho importe, aceptándolo el vendedor y transfiriendo la cantidad de 1.345 euros al comprador. Posteriormente el vendedor al darse cuenta del error intenta contactar con el comprador y este no da señales por lo que no tiene forma de que se le devuelva el dinero, acudiendo a estas dependencias policiales con el objetivo de interponer denuncia.

Otro de los ejemplos más extendido es en que las víctimas reciben una llamada de teléfono desde su compañía telefónica -supuestamente- para rebajarles la factura u ofrecerles regalos.

Si aceptaban la oferta, tienen que facilitar sus cuentas bancarias o tarjetas. Después los estafadores asocian esas tarjetas o cuentas a Bizum. Como se necesita un número PIN para hacer las operaciones tiene que conseguir que las víctimas se lo faciliten de manera inconsciente, creyendo que es un código para activar la oferta de la operadora. Una vez que disponen del número de teléfono, cuenta o tarjeta y el PIN, se realizan las transferencias.

Los estafadores persuaden a los clientes para que se les facilite sus credenciales bancarias, "abusando de su buena fe". Y con ellas, posteriormente, operan en su nombre, haciendo transferencias desde sus cuentas o con Bizum según el caso.

¿En qué consiste la estafa de bizum?

Esta estafa online se está gestando generalmente mediante aplicaciones de segunda mano, donde cualquier persona puede vender todo tipo de producto. Gracias a estas apps, los cibercriminales se valen para localizar a los vendedores, argumentando que ellos son compradores que están muy interesados en su artículo. Una vez que han conseguido engañar a los vendedores, les comunican que quieren hacer un pago con Bizum.

Es de esa forma que se aprovechan del poco conocimiento que hay sobre el uso de Bizum. Una vez ha ocurrido el contacto con el vendedor, mandan una solicitud de pago en vez de mandar el dinero por el artículo. De este modo, al vendedor le llegará un SMS, que si ve con calma, se puede observar que es un pago.

En función del banco con el que utilicemos Bizum, lo que viene a continuación puede cambiar, aunque a grandes rasgos será muy parecido. Si el vendedor no se fija bien en el SMS y entra en su cuenta bancaria, verá dos elecciones. 'Confirmar' para mandar el dinero y 'rechazar' para no efectuar el pago.

Si el afectado acepta el pago, la app mostrará un aviso con la cifra a pagar, el concepto y la identidad de la persona que lo solicita, donde debe seleccionar que confirma que todos los datos son correctos. Posteriormente, se mandará un mensaje mostrando que si seleccionas 'confirmar' se enviará el dinero que han pedido.