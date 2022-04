La Generalitat modifica el decret del Bo Viatge per a seguir donant codis per a estades curtes

Els quatre milions d'euros que havia pressupostats per a codis del Bo Viatge de la Comunitat Valenciana per a estades d'entre dos i quatre nits s'han esgotat ja quan queda encara mes i mig de promoció, per la qual cosa la Generalitat ha modificat el decret per a poder seguir atorgant aquestes ajudes.