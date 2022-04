Carmen Maura, sobre Verónica Forqué: "La última vez que la vi no era ella. No tenía que haber pasado, es absurdo"

Desde que se conocieran en la década de los 70, Verónica Forqué y Carmen Maura fraguaron una bonita amistad que perduraba hasta nuestros días.

Lamentablemente, la triste muerte de Forqué fue lo único que ha sido capaz de romper esa relación de la que ahora se ha animado a hablar Maura.

"Fue de las primeritas que conocí. Ella era muy pequeña, porque yo la llevaba diez años o más", cuenta Carmen a la revista ¡Hola!, sobre sus primeras sensaciones con Forqué. "Nos entendíamos perfectamente".

"Tuve la suerte de hacer con ella Clara y Elena, película que dirigió su marido, y eso fue maravilloso, porque estaba relajada y era generosa", relata. "Por eso", sigue Maura, cuando la vio por última vez, "no era ella".

"Me dio mucha rabia. No tenía que haber pasado eso, es absurdo", asegura sobre cómo se enteró de su muerte. "Es verdad que hubo mucha gente que le quiso ayudar, pero no se dejaba. Es que no era ella. Esas salidas de rabiosa es que no eran de ella. Ella no tenía nada que ver".

Además, Maura desvela la última vez que la vio. "Yo la Verónica que vi, la última vez que cené con ella... Es que no era ella la que luego vi un año después, no tenía nada que ver", se sincera la actriz.