De Secret Story, el reality de Telecinco, salieron dos parejas, pues tanto Rafa y Carmen como Marta y Adrián se enamoraron dentro de la casa. Tras finalizar el concurso han estado cinco días juntos y Carlos Sobera les preguntó cómo les había ido en el programa de reencuentro del concurso.

"No hace falta que me des detalles, pero ¿cómo han sido estos cinco días con sus cinco noches?", le preguntaba Carlos Sobera a Carmen, recordándole que hace semanas dijo que su "atracción sexual al principio era de un 40%".

Pero recordó: "Ya el otro día dije el 100%". Con picaresca, Sobera quiso saber qué tal estaba el porcentaje ahora que había "probado el producto", a lo que Carmen riendo dijo que estaba al "cien por cien, por cien, por cien".

"Hemos estado muy bien, muy pegados y sin separarnos. Para Albacete, para Cuenca y todos los lados", dijo Carmen con cierto cachondeo.

Sobre los planes de futuro de ambos, Carmen dijo que querían ir poco a poco, pero tenía clara una cosa: "Queremos estar viajando, estar juntos...". Ahí intervino Rafa con su acostumbrada sorna: "Ir a Albacete y a Córdoba, esos son los planes que hemos hecho...".

Sobera también le preguntó a Marta qué tal le había ido con Adrián. "Nos hemos relajado, no me he dormido. Hay sitio para todo", dijo ella, bromeando por unas declaraciones que hizo en la casa en las que dijo que a veces se dormía durante el sexo.