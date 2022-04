El ultimátum de Olga Moreno a Antonio David que acabó con su relación con Marta Riesco

Nuevo capítulo en el drama familiar que vive la familia Flores Moreno. Después de que Marta Riesco, actual pareja de Antonio David, rompiera en directo el pasado viernes con el extertuliano televisivo, muchas han sido las incógnitas que se ciernen sobre la pareja cerca de los porqués.

Muchos medios señalan a Olga Moreno como el motivo de esta ruptura, una vía en la que apunta también este miércoles Lecturas.

"Él se siente obligado y acorralado, y el viernes no puede hacer ese viaje que tenía previsto a Madrid para acompañar a Marta en su cumpleaños porque Olga, su ex, le dice: 'estoy mal, no me encuentro bien'", declaraba hace unos días la periodista Pilar Vidal.

La colaboradora de Viva la vida aseguró que Antonio David no acudió al cumpleaños de Riesco -el motivo por el que ella decidió romper- porque Olga Moreno se encontraba mal después de la liposucción a la que se ha sometido recientemente.

Lecturas también apunta a Olga Moreno como uno de los motivos de la ruptura entre Antonio David y Marta, pero no porque entre el matrimonio esté surgiendo la chispa de nuevo, como han señalado algunos medios, sino por un ultimátum de la ganadora de Supervivientes que afecta tanto a la relación con su ex que ha acabado por dinamitarla.

"Si sigues casado conmigo no puedes presentarte públicamente como la pareja de otra mujer", cuenta que le dijo Olga al ex guardia civil su círculo más cercano.

Este martes, Marta Riesco anunció su retirada temporal de la televisión. "Necesito respirar y comprobar que sigue habiendo luz a pesar de que el túnel se vuelve más oscuro por segundos. Necesito unos días para encontrarme y para refugiarme en los míos. Soy valiente, fuerte y lo he dado todo por la razón más maravillosa y poderosa que existe, el amor", reconoció la reportera de El programa de Ana Rosa.