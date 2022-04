Marina deja sin palabras a su cita en 'First dates': "Disfruto sacándome los mocos"

Durante sus veladas en First dates, los comensales desvelan poco a poco detalles de su vida personal para conquistar a su cita e intentar encontrar puntos en común. Pero el 'vicio' de Marina dejó sin palabras a Verdu este martes en el programa de Cuatro.

El sevillano fue el primero en llegar: "Como buen andaluz me gusta la fiesta, el salir, estar con mis amigos, tomar cervecitas... la guasa que tenemos", afirmó antes de charlar con Lidia Torrent sobre sus aficiones.

"El Betis es lo primero, es sagrado. Quien me quiera lo tiene que hacer con mi equipo, aunque sea sevillista. También me gusta jugar a la PlayStation con mis amigos", reconoció el mozo de almacén.

Su cita fue Marina, que también destacó que "tengo 58.000 aficiones. Me encanta el fútbol, por ejemplo. Todo lo que sea hacer cosas me gusta, no tengo aficiones fijas. La aventura es la principal".

La gaditana reconoció que estaba muy nerviosa, pero no le gustó que Verdu le tocara la pierna para tranquilizarla: "De primera toma de contacto me cuesta mucho el contacto físico".

Verdu y Marina, en 'First dates'. MEDIASET

Ya en la mesa, Marina quiso conocer en profundidad a su cita y le pidió al sevillano que le contara algo chungo sobre él. Verdú se quedó un poco pillado con la pregunta, sin saber muy bien que quería decir la gaditana.

"Del tipo, siempre me huelen los pies, algo chunguísimo. Yo, por ejemplo, me saco muchos mocos", afirmó Marina, dejando sin palabras a su pareja de la noche. "Disfruto haciéndolo y tirándolos", añadió.

Verdu solo acertó a contestar que "la gente no lo dice, pero lo hace el 99% de la población". Tras la cena, pasaron al privado para tomarse el postre, donde el sevillano le mordió en el cuello a la joven: "Eso me pasa en la calle y le arreo una...".

Marina, en 'First dates'. MEDIASET

Al final, él sí que quiso tener una segunda cita con marina porque "me lo que pasado muy bien con ella". La gaditana, por su parte, también quiso volver a quedar "para ir a ver un partido del Betis, que lo tenemos pendiente".