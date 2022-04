Belén Esteban, muy tajante, responde a Marta Riesco tras su brutal enfrentamiento: "Llevar 25 años en televisión no es fácil y aquí sigo"

El conflicto entre Marta Riesco y Belén Esteban no ha terminado, y una muestra de ello han sido las tajantes palabras que la de Paracuellos ha expresado sobre la periodista este martes en Sálvame.

La reportera de El programa de Ana Rosa bromeó hace unos días sobre la formación académica del rostro de Mediaset. "Belén Esteban abrió la vida, contó sus penurias y yo me descojono de gente como ella. De gente que no ha hecho nada en la vida que estar con gente conocida, yo por lo menos he ido a la Universidad", se mofó, unas palabras que no se han quedado sin respuesta.

"Estoy de decir lo de las carreritas... estoy de los títulos hasta aquí. Llevar 25 años en televisión no es fácil y si estoy es por algo, no porque sea periodista", se ha limitado a decir la colaboradora de Sálvame.

Esta reacción llega después de que varios medios de comunicación se hayan hecho eco de la monumental bronca que ambas habrían tenido este lunes en un restaurante situado a las afueras de Telecinco. De hecho, casi habrían llegado a las manos.

Según Semana, Riesco y Esteban se habrían enzarzado "dialécticamente en reproches, hasta que Marta le ha lanzado un golpe bajo, totalmente fuera de lugar, que ha hecho que Belén estalle y que los presentes tuvieran que meterse por medio para separarlas y para evitar males mayores".

La exnovia de Antonio David Flores ha anunciado, además, que deja temporalmente la televisión a causa de la presión mediática que está viviendo en las últimas semanas, y que está afectando a su vida personal y a su salud mental.