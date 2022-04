Todos los detalles del segundo anillo que Ben Affleck le ha regalado a Jennifer Lopez por su compromiso

"¿Y el anillo pa' cuando?", se preguntaba Jennifer López hace unos años. Y es que la cantante anunció el pasado viernes en su boletín OnTheJLo.com, que Ben Affleck le ha vuelto a proponer matrimonio, veinte años después de haber cancelado su primera boda.

Se trata de una anillo con un enorme diamante verde el cual Mike Fried, director ejecutivo de Diamond Pro, valorado en más de cinco millones de euros, pero podría valer más de diez millones de euros, según comentó a Page Six Style.

"Un diamante verde de ese tamaño es increíblemente raro y empequeñecería el valor de su anillo de compromiso anterior", asegura el experto. Su compromiso anterior fue con Alex Rodríguez, quien le regaló un diamante talla esmeralda de 16 quilates valorado en 1,6 millones de euros.

Cabe recordar que la primera vez que el actor le pidió matrimonio a la cantante, lo hizo con un asombroso diamante Harry Winston rosa de corte radiante de 6,10 quilates y estimado en 2,3 millones de euros.

Pero este diamante verde tiene mayor significado para Jennifer López. Como comenta en uno de sus boletines: "Me di cuenta de que hay muchos momentos en mi vida en los que sucedieron cosas increíbles cuando vestía de verde", haciendo referencia al vestido de Versace que usó en la gala de los Grammy del 2000.

También asocia este color a los colibríes: "Me encantan los colibríes el color verde. Los pájaros siempre vuelan a mi alrededor. Siempre he tenido una conexión especial con los colibríes. Me di cuenta de que mucha gente dice que simbolizan el amor".