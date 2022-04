Cuando empezamos a sumergirnos en el mundo de la educación canina escuchamos mucho a los expertos utilizar la palabra timing y hablar sobre la importancia de un buen timing para lograr un adiestramiento exitoso pero, ¿en qué consiste exactamente?

El timing es la sincronía entre la conducta del perro y la consecuencia que recibe por esa conducta, tal y como se define el término en varias páginas especializadas en educación canina. Para entenderlo mejor, un perro aprenderá más rápido a sentarse, por ejemplo, si en el momento en el que se lo pedimos y lo hacen, recibe un premio inmediatamente, ya que asociará su comportamiento a un refuerzo positivo.

Pero el timing no solo sirve para educar a tu perro, también es importante a la hora de corregir conductas negativas. Por ejemplo, si nuestro peludo está mordiendo algo que no debe, hay que indicarle que lo que está haciendo está mal, por lo que le diremos un "no" alto y claro (no es necesario gritarle o asustarle) y cortaremos su comportamiento distrayéndole con otra cosa, por ejemplo, dándole un juguete para que lo muerda. De esa manera, le enseñas qué es lo que no debe hacer y cual es la alternativa a ello.

¿Cómo lograr un buen 'timing'?

Existen ejercicios básicos para conseguir un buen timing y poder enseñarle correctamente a tu perro cómo debe comportarse o cualquier truco. Normalmente para que el timing sea exacto, entrenaremos primero con un clicker los tiempos, sin el animal y, cuando seamos capaces de ofrecer el premio a nuestra mascota en el mismo momento en el que utilizamos esta herramienta, empezaremos a trabajar con nuestro peludo.

Un ejemplo de ejercicio práctico que podemos hacer para entrenar con el clicker antes de utilizarlo con nuestros perros es botar una pelota. Pulsaremos esta herramienta exactamente cuando ésta toque el suelo. Tras esto, podemos añadirle la entrega del premio, pulsaremos el clicker y pondremos un premio sobre la mesa, por ejemplo. De esta forma, cuando vayamos a practicar con nuestro perro, el timing será perfecto.

Si queremos enseñarle al perro a que dé la pata, por ejemplo, lo ideal es coger los premios y el clicker en una misma mano y liberar la otra mano para poder trabajar el ejercicio con el peludo. Llamaremos al perro, le pediremos que nos dé la pata y en cuanto la ponga sobre nuestra mano, clicaremos y premiaremos. Nunca antes ni después, sino en el momento exacto.