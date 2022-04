Cvirus.- La taxa d'incidència en majors de 60 anys se situa en 449,64 casos a la Comunitat Valenciana

Actualment hi ha 426 pacients covid ingressats, 62 més que el dimarts, la qual cosa suposa que el 3,82% dels llits estan ocupats, mentre que segueixen ocupats 23 llits UCI, el 2,98% de les unitats de crítics ocupades.

Així, la taxa de nous ingressos per covid en els últims set dies -que inclou hospitalitzats en unitats d'aguts i en crítics- es manté pràcticament en 7,24 casos per cada 100.000 habitants (0,04 menys), mentre que la de crítics baixa 0,14 (0,31 més).

La Comunitat Valenciana ha comunicat 4.166 nous casos, dels quals 1.804 són de majors de 60 anys. D'aquesta manera, el total de casos comunicats des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 1.368.795.

Així mateix, s'han comunicat 14 decessos en els últims set dies amb el que el total de defuncions ascendeix a 9.189. D'aquesta manera, la taxa de mortalitat global de la pandèmia per 100.000 habitants se situa en 181,70, enfront de la mitjana nacional de 217,63 ; i la taxa setmanal de mortalitat per milió d'habitants és de 17,42, per davall de la ràtio estatal de 22. Per la seua banda, la letalidad global de la pandèmia en persones de 60 anys o més està en el 4,1 per cent, per davall de la mitjana estatal del 4,7%,

En relació a les proves diagnòstiques realitzades en persones de 60 anys o més entre el 2 d'abril i el 8 d'abril ascendixen a 14.201, que suposen 1.075,70 per 100.000 habitants amb una taxa de positivitat del 21,83%, per damunt del 19,50% de mitjana nacional.