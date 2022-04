Raquel del Rosario recuerda el preocupante problema de salud que le diagnosticaron en la adolescencia

Raquel del Rosario habitúa a escribir extensas reflexiones y vivencias en sus publicaciones de Instagram. Lo hizo después de que a su hijo le atacara un puma, un susto del que se habló durante días, y ahora lo ha hecho para recordar el problema de salud que esta vivió con 16 años.

La cantante ha publicado varias fotografías donde aparece practicando posturas de yoga, una práctica que le cambió la vida. "Hace diez años, en un momento extraño y de transición en mi vida, un conocido me llevó por sorpresa a una clase de yoga. Nunca antes había practicado en mi vida", ha avanzado.

"Cuando llegué al estudio, inventé varias excusas para no entrar, pero al final logró convencerme. Durante la clase solo deseaba que acabase aquella 'tortura' para salir de allí lo antes posible. Pero una vez fuera, la sensación física fue tan increíble, que esa misma semana busqué un estudio cerca de casa y me inscribí", ha añadido.

Del Rosario sigue disfrutando del yoga, e incluso lo ha hecho "durante los embarazos y en las recuperaciones posparto, con temporadas de menos constancia y otras de práctica diaria como estos últimos años". "Cuando tenía 16, me detectaron una doble escoliosis y como única solución me sugirieron una operación en la que fijar toda la columna con piezas metálicas", ha seguido contando.

A la cantante le dieron rápidamente una fecha de cirugía porque "el doctor lo consideraba algo urgente". "Mis padres decidieron buscar una segunda opinión y viajamos a Madrid. Allí, un grupo de doctores que recuerdo con mucho cariño me dijeron que estaba en el límite y que, de no ir a más las curvaturas, no sería necesaria esa operación", ha señalado.

"'Tranquila, podrás llevar una vida normal, podrás quedarte embarazada y ser mamá'. En aquel momento aquello me daba bastante igual y no sabía muy bien por qué me lo decía. Hoy entiendo la importancia de la salud espinal, nuestro centro y soporte. A través de nuestra columna vertebral se encuentran los puntos energéticos del cuerpo desde la base hasta la cabeza", ha aclarado.

De esta forma, la artista ha querido agradecer a sus padres que siguieran "su instinto y pedir otra opinión", y también "a aquella persona" que la "obligó" a entrar en aquella clase de yoga diez años atrás. "Ojalá hubiese sido antes", ha concluido Del Rosario, recibiendo más de 7.000 'me gusta' y comentarios de cariño.