'El tocadiscos de Joan Fuster' reivindica la literatura fusteriana en una "comunió de teatre i música"

L'obra que es representarà en el Principal -després passarà per les taules de teatres de Castelló, Alacant, Alzira i Aielo de Malferit- busca celebrar l'Any Fuster amb un format de conversa. No obstant açò, "posa en escena, no només una entrevista, sinó també una època" i se centra en "els seus articles i escrits que tracten sobre música, en concret sobre els textos referits al moviment de la Nova Cançó".

Així ha definit el muntatge Pau Alabajos, que ha presentat la peça en una roda de premsa amb la directora adjunta de Música i Cultura Popular de l'IVC, Marga Landete; els actors, Alfred Picó i Lara Salvador, i els directors escènics, María Almúdever i Gabriel Ochoa.

L'obra, que forma part de la programació de l'Any Fuster va ser concebuda a la tardor de 2021, quan Alabajos va presentar la peça a l'IVC. "La proposta partia del teatre documental i proposava una obra amb música. Una música basada en els textos que Joan Fuster va dedicar a aquest art". Amb una trama basada en "una periodista que va a casa de Fuster per a entrevistar-ho, parlar sobre música i a partir d'ací, recuperar els temes de la Nova Cançó", ha explicat Marga Landete.

En aquest muntatge en viu, que busca ser "molt fresc i dinàmic" l'espectador es trobarà sobre l'escenari amb un chelo, un violí, una guitarra clàssica, un piano de cua i una bateria. Una banda base que estarà permanent, i que juntament amb un tocadiscs que, segons ha apuntat el director de l'obra, és "el fil vertebrador de la peça", ja que "cada vegada que un vinil es posa sobre el tocadiscs, sona la relectura de la cançó".

Així mateix, l'obra que estarà en el Principal durant dos funcions, el 23 d'abril a les 20.00 hores, i el 24 de les 19.00 hores, compta amb un repartiment de dos actors, Alfred Picó, que encarna a Joan Fuster i Lara Salvador, que dona vida a la periodista fictícia Teresa Baixauli.

L'acció de la representació transcorre en els anys 80 durant una entrevista que li realitza la periodista Teresa Baixauli a Joan Fuster. En ella, es repassarà la música des dels anys 60 als 80, i es posarà el focus en un Fuster "molt cansat i desencantat amb el canvi polític", encara que "no només es parla de música, sinó que també es tracta la realitat social i política de dos dècades que van ser bàsiques en els canvis que es van produir".

UNA "ICONA" DEL PANORAMA VALENCIÀ

Per a Alfred Picó, la idea d'encarnar a una figura històrica, "tan icònica del panorama valencià" com Joan Fuster li "estimula". A més, ha explicat que "no es pretén fer una calcomania, un Carlos Latre de Joan Fuster, sinó aprofitant que tinc aquest aspecte, que s'acosta" al que era el poeta, doncs s'ha buscat que "el públic des del pati de butaques puga tindre eixa olor a Joan Fuster tant visualment com pels diàlegs".

A més, l'actor ha comentat que "malgrat que Fuster està en la seua última etapa", l'entrevista farà que isquen "tot un seguit de opinions personals no solament sobre la música, sinó també sobre l'època que transcorre l'espectacle", amb l'objectiu que "les anècdotes tinguen un cert pes".

Per la seua banda, Lara Salvador es posa en la pell de la periodista Teresa Baixauli, un personatge que "conserva l'aroma d'alguna de les periodistes de l'època". Un fet que contrasta amb el personatge de Joan Fuster, ja que "ell està en l'època final de la seua vida", en canvi, "aquesta dona està començant la seua carrera i té il·lusió que se suma amb tota l'efervescència dels anys 80".

En la mateixa línia, Salvador ha incidit que al seu personatge "li fa moltíssima il·lusió poder entrevistar a una personalitat, i aprendre totes les reflexions que Fuster li pot aportar", a més, ha afegit que "la combinació entre la música i la part teatral serà molt enriquidora".

LA MÚSICA I EL TEATRE

Maria Almúdever i Gabi Ochoa han definit 'El tocadiscos de Joan Fuster' com "un viatge històric, social, polític i musical a través de les paraules del propi Fuster i les cançons d'alguns dels artistes més importants i influents de la cultura valenciana, en un recorregut poc habitual i un Fuster desconegut, parlant de música, ple d'ironia i amb implicacions polítiques, que configuren una proposta escènica en la qual els propis músics interactuen en l'escena teatral".

Les cançons de Raimon, Lluís Llach, Maria del Mar Bonet, Ovidi Montllor, Al Tall o Pi de la Serra, a les quals s'al·ludeix durant l'entrevista, conformen la banda sonora de l'espectacle, que interpretaran cantautors nascuts després de l'any 1975. Feliu Ventura, Mireia Vives, Sandra Monfort i Pau Alabajos canten en directe alguns de "els himnes més simbòlics" de la generació predecessora i reten homenatge a Joan Fuster en el centenari del seu naixement.